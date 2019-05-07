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Майк Помпео положительно высказался о переговорах с Сергеем Лавровым

7 мая 2019, 12:23
Фото: mil.ru
По словам госсекретаря США Майка Помпео, переговоры с главой МИДа России Сергеем Лавровым, которые состоялись 6 мая в Финляндии, прошли успешно.

Он подчеркнул, что в ходе встречи был затронут широкий спектр вопросов, информирует газета «Известия» 7 мая.

В частности, обсуждались возможные пути, которые могут привести Москву и Вашингтон к «настоящему прогрессу» в совпадающих сферах деятельности. Помпео отметил, что была затронута тема предполагаемого вмешательства России в выборы главы США в 2016 году. Однако этого не подтвердили официальные дипломатические источники.

Встреча представителей двух государств в городе Рованиеми длилась более часа. По словам Лаврова, она стала закономерным продолжением телефонного разговора, недавно состоявшимся между лидерами стран - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

#Новости#Ольга Яковлева#Политика
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