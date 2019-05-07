Кокорин расплакался в зале суда в Москве

Накануне стало известно, что приговор футболисту будет вынесен 8 мая. По мнению прокурора, Кокорину необходимо назначить срок лишения свободы на 1 год и 6 месяцев. Он считает, что только реальное заключение сможет повлиять на поведение обвиняемого.