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Кокорин расплакался в зале суда в Москве

7 мая 2019, 12:23
Фото: commons.wikimedia.org
У нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина в ходе произнесения последнего слова во время заседания Пресненского суда Москвы появились слезы.

Он также извинился перед коллегами из команды, руководством и членами семьи, а также потерпевшим и представителям общественности, сообщает газета «Известия».

Накануне стало известно, что приговор футболисту будет вынесен 8 мая. По мнению прокурора, Кокорину необходимо назначить срок лишения свободы на 1 год и 6 месяцев. Он считает, что только реальное заключение сможет повлиять на поведение обвиняемого.

Кокорин, его брат, а также футболист Павел Мамаев и их друг 8 октября прошлого года стали участниками инцидента в московском кафе. В результате три человека получили травмы. По факту возбуждено уголовное дело.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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