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Минтруд рассказал о планах ввести электронный маткапитал вместо бумажного

6 мая 2019, 13:32
Фото: pixabay.com
По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, с 2020 года бумажный сертификат на маткапитал будет заменен электронным.

Данные о его получателях теперь будут храниться в специальном цифровом реестре, информирует газета «Известия» 6 мая.

Нововведение позволит оформить право на получение материнского капитала в течение семи дней, то есть в два раза быстрее, чем сейчас. Выписку на документ можно будет получить в электронном виде в любом регионе России.

Однако эксперты призывают первое время оставить действительными оба варианта сертификата, поскольку не везде есть повсеместный доступ в Интернет. Кроме этого, у отдельных получателей компьютерная грамотность может быть низкой, что затруднит передачу сведений в цифровом виде.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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