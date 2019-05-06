Минтруд рассказал о планах ввести электронный маткапитал вместо бумажного

Данные о его получателях теперь будут храниться в специальном цифровом реестре, информирует газета «Известия» 6 мая.
Нововведение позволит оформить право на получение материнского капитала в течение семи дней, то есть в два раза быстрее, чем сейчас. Выписку на документ можно будет получить в электронном виде в любом регионе России.
Однако эксперты призывают первое время оставить действительными оба варианта сертификата, поскольку не везде есть повсеместный доступ в Интернет. Кроме этого, у отдельных получателей компьютерная грамотность может быть низкой, что затруднит передачу сведений в цифровом виде.