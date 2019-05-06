Добыча нефти в России за первые четыре месяца 2019 года упала на 3,2%

Всего за четыре месяца 2019 года в РФ было добыто 185,186 миллиона тонн черного золота. Об этом пишет RNS.
Так в прошлом месяце нефтедобыча в России составила 45,975 миллиона тонн.
В январе — апреле нынешнего года объемы первичной переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) снизились на 0,2% - до 93,567 миллиона тонн. В апреле первичная переработка достигла отметки в 22,061 миллиона тонн.
Поставки российской нефти в страны дальнего зарубежья за первые четыре месяца 2019 года выросли на 5,9% и достигли 81,783 миллиона тонн. Экспорт черного золота в дальнее зарубежье, включая транзитные ресурсы, увеличился на 5,6% и составил 88,237 миллиона тонн. В минувшем месяце поставки нефти в государства дальнего зарубежья составили 20,746 миллиона тонн, а с учетом транзитных ресурсов — 22,317 миллиона тонн.
Экспорт черного золота в страны ближнего зарубежья в январе-апреле упал на 1,3% - до 5,938 миллиона тонн. В апреле поставки российской нефти в ближнее зарубежье были равны 1,439 миллиона тонн.