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Добыча нефти в России за первые четыре месяца 2019 года упала на 3,2%

6 мая 2019, 12:28
Фото: pxhere.com
Из отчета Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) следует, что в январе — апреле текущего года объемы добычи нефти в Российской Федерации сократились на 3,2% в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Всего за четыре месяца 2019 года в РФ было добыто 185,186 миллиона тонн черного золота. Об этом пишет RNS.

Так в прошлом месяце нефтедобыча в России составила 45,975 миллиона тонн.

В январе — апреле нынешнего года объемы первичной переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) снизились на 0,2% - до 93,567 миллиона тонн. В апреле первичная переработка достигла отметки в 22,061 миллиона тонн.

Поставки российской нефти в страны дальнего зарубежья за первые четыре месяца 2019 года выросли на 5,9% и достигли 81,783 миллиона тонн. Экспорт черного золота в дальнее зарубежье, включая транзитные ресурсы, увеличился на 5,6% и составил 88,237 миллиона тонн. В минувшем месяце поставки нефти в государства дальнего зарубежья составили 20,746 миллиона тонн, а с учетом транзитных ресурсов — 22,317 миллиона тонн.

Экспорт черного золота в страны ближнего зарубежья в январе-апреле упал на 1,3% - до 5,938 миллиона тонн. В апреле поставки российской нефти в ближнее зарубежье были равны 1,439 миллиона тонн.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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