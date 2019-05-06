Добыча нефти в России за первые четыре месяца 2019 года упала на 3,2%

Поставки российской нефти в страны дальнего зарубежья за первые четыре месяца 2019 года выросли на 5,9% и достигли 81,783 миллиона тонн. Экспорт черного золота в дальнее зарубежье, включая транзитные ресурсы, увеличился на 5,6% и составил 88,237 миллиона тонн. В минувшем месяце поставки нефти в государства дальнего зарубежья составили 20,746 миллиона тонн, а с учетом транзитных ресурсов — 22,317 миллиона тонн.