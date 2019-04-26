Сегодня стартуют массовые проверки ГИБДД на дорогах Уфы

Сегодня, 26 апреля, в Уфе стартуют массовые проверки ГИБДД на дорогах столицы. По данным ведомства, эти меры направлены на «пресечение нарушений правил дорожного движения».
В этой связи инспекторы ДПС рекомендуют водителям быть аккуратнее, не торопиться и не отвлекаться на телефоны.
Ранее врио главы республики Радий Хабиров потребовал вывести на дороги всех сотрудников ГИБДД, чтобы запустить волну проверок. Напомним, по итогам прошлого года Башкирия по числу ДТП со смертельным исходом находится «в густо красной зоне».