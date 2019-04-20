Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

За последние дни, после того, как известный публицист Дмитрий Быков был по решению врачей перевезен из Уфы в Москву, федеральные СМИ не устают приписывать ему новые диагнозы, один страшнее другого.
Пока Быков был в Уфе, сообщалось, что у него выявлены энцефалопатия и гипергликемический криз на фоне сахарного диабета.
После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Сначала ТАСС со ссылкой на уфимских медиков заявил о том, что у Быкова произошел инфаркт мозга. Однако сразу несколько спикеров поспешили опровергнуть это сообщение.
Позднее Mash сообщил о том, что врачи обнаружили у Дмитрия Быкова тяжелую форму сепсиса.
Но самое шокирующее предположение высказал предприниматель и политик Константин Боровой, написавший в своем твиттере, что Быкова отравили.
Тем временем Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова опубликовала в своем Facebook-аккаунте сообщение, что состояние Дмитрия враи оценивают как стабильное.
- Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет, — уточнила Ирина.
Напомним, 17 апреля, Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован с борта самолета, на котором он прилетел в Уфу, чтобы выступить с лекцией.
Медиакорсеть следит за ситуацией.