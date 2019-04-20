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Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

20 апреля 2019, 05:29
Фото: Facebook.com
Публицист по-прежнему пребывает в состоянии медицинской комы.

За последние дни, после того, как известный публицист Дмитрий Быков был по решению врачей перевезен из Уфы в Москву, федеральные СМИ не устают приписывать ему новые диагнозы, один страшнее другого.

Пока Быков был в Уфе, сообщалось, что у него выявлены энцефалопатия и гипергликемический криз на фоне сахарного диабета.

После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.

Сначала ТАСС со ссылкой на уфимских медиков заявил о том, что у Быкова произошел инфаркт мозга. Однако сразу несколько спикеров поспешили опровергнуть это сообщение.

Позднее Mash сообщил о том, что врачи обнаружили у Дмитрия Быкова тяжелую форму сепсиса.

Но самое шокирующее предположение высказал предприниматель и политик Константин Боровой, написавший в своем твиттере, что Быкова отравили.

Фото: twitter.com

Тем временем Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова опубликовала в своем Facebook-аккаунте сообщение, что состояние Дмитрия враи оценивают как стабильное.

- Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет, — уточнила Ирина.

Напомним, 17 апреля, Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован с борта самолета, на котором он прилетел в Уфу, чтобы выступить с лекцией.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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Источник: В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в комуБыков в больнице в Уфе: Свежие новости о состоянии здоровья писателя
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