Во Франции брат тулузского террориста приговорен к 30 годам тюрьмы

При этом две трети срока осужденный проведет без права на досрочное освобождение или амнистию, информирует газета «Известия».
Абделькадер Мера признан судом виновным в организации совершенных его братом в марте 2012 года терактов. В частности, он украл мотороллер, на котором впоследствии перемещался Мухаммед.
Жертвами теракта тогда стали раввин, его двое детей и три французских солдата. Сам Мухаммед был убит в результате перестрелки.
Брата террориста осудили на 20 лет в 2017 году. Однако родные погибших добились увеличения этого срока еще на 10 лет, доказав, что он разделял с погибшим идеологию и участвовал в разработке плана теракта.