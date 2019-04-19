mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во Франции брат тулузского террориста приговорен к 30 годам тюрьмы

19 апреля 2019, 14:46
Фото: pxhere.com
Суд присяжных в Париже 19 апреля приговорил к 30 годам тюрьмы брата террориста из Тулуза Мухаммеда Мера, Абелькадера.

При этом две трети срока осужденный проведет без права на досрочное освобождение или амнистию, информирует газета «Известия».

Абделькадер Мера признан судом виновным в организации совершенных его братом в марте 2012 года терактов. В частности, он украл мотороллер, на котором впоследствии перемещался Мухаммед.

Жертвами теракта тогда стали раввин, его двое детей и три французских солдата. Сам Мухаммед был убит в результате перестрелки.

Брата террориста осудили на 20 лет в 2017 году. Однако родные погибших добились увеличения этого срока еще на 10 лет, доказав, что он разделял с погибшим идеологию и участвовал в разработке плана теракта.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48