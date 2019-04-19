Уфимцы предпочитают летать на Кипр рейсами авиакомпании «Россия»

Министерство туризма Республики Кипр опубликовало данные о турпотоке за 2018 год. Выяснилось, что около 40% всех россиян прилетали на остров рейсами авиакомпании «Россия». Перевозчик за год совершил около полутора тысяч полетов в кипрские аэропорты Ларнака и Пафос.
Авиакомпания совершала регулярные рейсы на Кипр из Москвы, Санкт-Петербурга и 10 региональных аэропортов: Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Казани, Перми, Челябинска, Тюмени и Омска.
Уфимцы, ездившие в прошлом году на курортный остров, также чаще пользовались рейсами «России». Рейсы на Кипр выполняют воздушные суда Airbus А320, Boeing 737-800 и авиалайнеры повышенной вместимости Boeing 747, Boeing 777-300. Пассажиры в полете получают полный спектр услуг, как на регулярных рейсах – бесплатный провоз ручной клади и багажа, бортовое питание и другие.
Самыми популярными маршрутами стали рейсы из российской столицы на Ларнаку и Пафос, а также рейсы из Санкт-Петербурга на Ларнаку. Популярность кипрских курортов у россиян в Минтуризма объясняют высоким качеством обслуживания в отелях и удобными условиями въезда на территорию республики для граждан РФ.
В 2019 году «Россия» намерена сохранить объем пассажироперевозок на Кипр и готовится к традиционному летнему подъему спроса на билеты в этом направлении. Так, ежедневные полеты из Санкт-Петербурга будут совершать самолеты Boeing 737-800. Из Москвы рейсы будут осуществляться из аэропорта «Внуково» в Ларнаку и Пафос.Также в маршрутной программе будет 8 региональных аэропортов, включая «Уфу».
Напомним, что «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является одним из пяти крупнейших авиаперевозчиков страны. В прошлом году самолетами «России» летали 11 миллионов пассажиров. Авиакомпания является лауреатом ряда крупных международных премий, в том числе специализированной Skyway Service Award.