Уфимцы предпочитают летать на Кипр рейсами авиакомпании «Россия»

В 2019 году «Россия» намерена сохранить объем пассажироперевозок на Кипр и готовится к традиционному летнему подъему спроса на билеты в этом направлении. Так, ежедневные полеты из Санкт-Петербурга будут совершать самолеты Boeing 737-800. Из Москвы рейсы будут осуществляться из аэропорта «Внуково» в Ларнаку и Пафос.Также в маршрутной программе будет 8 региональных аэропортов, включая «Уфу».