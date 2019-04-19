Ученые назвали причины повышенного риска смерти от сердечного приступа

Все участники эксперименты прошли опрос, в котором ответили на вопросы о режиме приема пищи в течение дня. В результате выяснилось, что 58% добровольцев не завтракали, а ещё 51% - ужинали незадолго до сна. После анализа полученной информации ученые сделали вывод, что и у той, и у другой группы риск смерти от повторного инфаркта, а также стенокардии, превышает норму в 4-5 раз.