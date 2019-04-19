mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученые назвали причины повышенного риска смерти от сердечного приступа

19 апреля 2019, 14:46
Фото: pixabay.com
Бразильские ученые выяснили причины увеличения риска смерти в результате сердечного приступа.

Исследование велось на основе наблюдения за 113 пациентами, средний возраст которых был равен 60 годам. У каждого из них был диагноз «инфаркт миокарда», сопровождающийся подъемом сегмента ST электрокардиограммы (STEMI), информирует газета «Известия».

Все участники эксперименты прошли опрос, в котором ответили на вопросы о режиме приема пищи в течение дня. В результате выяснилось, что 58% добровольцев не завтракали, а ещё 51% - ужинали незадолго до сна. После анализа полученной информации ученые сделали вывод, что и у той, и у другой группы риск смерти от повторного инфаркта, а также стенокардии, превышает норму в 4-5 раз.

Эксперты утверждают, что каждый пятый пациент со STEMI может умереть в течение года. Однако правильное питание может значительно снизить такой риск.

По словам ученых, завтрак, состоящий из углеводов, фруктов и молочных продуктов чрезвычайно важен для организма. В то же время последний прием пищи должен быть минимум за два часа до сна.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48