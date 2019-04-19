Суд возобновил производство по иску МУП УИС к правительству Башкирии

УИС обратился с иском к правительству и минфину в 2017 году. Позже в качестве соответчика был привлечен госкомитет по тарифам. В 2018 году назначена судебная экспертиза по делу, производство которой поручено аудиторской фирме «Учет мастер». В конце декабря 2018 года производство по делу было приостановлено. В марте текущего года в суд поступило заключение эксперта, в связи с чем 17 апреля суд возобновил производство. Следующее заседание назначено на 21 мая.