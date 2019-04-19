Суд возобновил производство по иску МУП УИС к правительству Башкирии

МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) пытается взыскать с правительства Башкирии, республиканского минфина и госкомитета республики по тарифам 1,46 млрд рублей убытков в объеме величины выпадающих доходов, не учтенных в тарифе предприятия на 2016–2017 годы.
УИС обратился с иском к правительству и минфину в 2017 году. Позже в качестве соответчика был привлечен госкомитет по тарифам. В 2018 году назначена судебная экспертиза по делу, производство которой поручено аудиторской фирме «Учет мастер». В конце декабря 2018 года производство по делу было приостановлено. В марте текущего года в суд поступило заключение эксперта, в связи с чем 17 апреля суд возобновил производство. Следующее заседание назначено на 21 мая.
МУП «УИС» находится в предбанкротном состоянии. В феврале в отношении предприятия было введено наблюдение. С заявлением о банкротстве в суд обратилось само МУП. На сегодняшний день общая задолженность УИС перед кредиторами составляет более 3 млрд рублей.
Само предприятие объясняет причины своего тяжелого финансового положения убытками прошлых лет. В 2013–2014 годах были установлены тарифы на тепловую энергию ниже экономически обоснованного уровня, и для стабильной работы предприятие было вынуждено взять кредиты в нескольких банках. Вторым существенным фактором является долг потребителей перед УИС, который составляет более 1,7 млрд рублей.