Физлицо подало на банкротство МУП «СУРСИС» Уфы

Рустэм Гизатуллин подал иск о признании банкротом МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» (СУРСИС) Уфы, сообщается в материалах арбитражного суда Башкирии. Сумма исковых требований не указана. Заявление к производству пока не принято.
В феврале Рустэм Гизатуллин уже подавал аналогичный иск, однако тогда он был возвращен судом в связи с нарушениями в его оформлении.
СУРСИС является одним из крупнейших специализированных предприятий коммунальных служб Уфы. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», в 2017 году чистый убыток предприятия составил 26 млн рублей.