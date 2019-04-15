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Физлицо подало на банкротство МУП «СУРСИС» Уфы

15 апреля 2019, 12:13
Фото: mup-sursis.ru
Иск к производству пока не принят.

Рустэм Гизатуллин подал иск о признании банкротом МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» (СУРСИС) Уфы, сообщается в материалах арбитражного суда Башкирии. Сумма исковых требований не указана. Заявление к производству пока не принято.

В феврале Рустэм Гизатуллин уже подавал аналогичный иск, однако тогда он был возвращен судом в связи с нарушениями в его оформлении.

СУРСИС является одним из крупнейших специализированных предприятий коммунальных служб Уфы. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», в 2017 году чистый убыток предприятия составил 26 млн рублей.

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