УИС планирует взыскать с правительства и минфина Башкирии 1,5 миллиарда

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» направило в арбитражный суд Башкирии иск о признании о взыскании с правительства республики и министерства финансов республики убытков в размере 1,5 млрд руб. Как образовалась задолженность в материалах суда не уточняется. Рассмотрение дела назначено на 11 декабря.
МУП «Уфимские инженерные сети» было создано в апреле 20112 года. Предприятие занимается эксплуатацией и развитием тепловой инфраструктуры Уфы. УИС осуществляет теплоснабжение паром и горячей водой жилой массив и промышленные предприятия города Уфы от 58 котельных с установленной мощностью 1307,96Гкал.