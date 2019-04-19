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Президент Татарстана напророчил Уфе преображение в ближайшие пять лет

19 апреля 2019, 06:51
Фото: Mkset.ru
По его словам, Радий Хабиров поведал ему о глобальных планах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне, 18 апреля, после подписания соглашения о сотрудничестве с Башкирией, высказался вое мнение о том, что Уфа преобразится в ближайшие пять лет, сообщает «Татар-информ».

- Я уверен, через пять лет вы Уфу не узнаете, она будет совершенно другая, и мы будем с удовольствием сюда приезжать, — сказал Президент Татарстана.

Он отметил, что у республики есть все возможности раскрыть город. В частности, Минниханов отметил уфимскую набережную, которая. к слову, не пользуется большой симпатией у уфимцев по причине непомерной стоимости ее реконструкции.

Минниханов отметил, что Радий Хабиров рассказал, какие большие объекты планируется сделать. Также он высказался о том, что в Башкирию и туристы поедут, и столица преобразится, и что «Казани еще много чего нужно изменить и много работать».

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