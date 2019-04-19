МИД США: Германия недостаточно делает для «устрашения» России

Колби также подчеркнул, что, ввиду своего устойчивого финансового положения, Германия могла бы вкладывать больше средств в свою оборону и в оборону союзников НАТО. Помимо этого, он назвал современную армию этой страны «бледной тенью» по сравнению с той, которая была в период холодной войны.
Колби добавил, что основные проблемы НАТО в настоящее время - это восточный фланг и граница с Россией, поэтому Германия могла бы существенно помочь союзникам в противостоянии с Москвой.
В понедельник, 15 апреля, стало известно о том, что РФ и НАТО полностью прекратили сотрудничество в военной и гражданской сферах.