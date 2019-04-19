mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

МИД США: Германия недостаточно делает для «устрашения» России

19 апреля 2019, 11:20
Фото: Kremlin.ru
По словам бывшего заместителя помощника главы МИДа США Элбриджа Колби, Германия во взаимоотношениях с Россией недостаточно вкладывается в «устрашение» последней.

Такие слова он произнес в интервью одному из изданий 18 апреля, информирует газета «Известия».

Колби также подчеркнул, что, ввиду своего устойчивого финансового положения, Германия могла бы вкладывать больше средств в свою оборону и в оборону союзников НАТО. Помимо этого, он назвал современную армию этой страны «бледной тенью» по сравнению с той, которая была в период холодной войны.

Колби добавил, что основные проблемы НАТО в настоящее время - это восточный фланг и граница с Россией, поэтому Германия могла бы существенно помочь союзникам в противостоянии с Москвой.

В понедельник, 15 апреля, стало известно о том, что РФ и НАТО полностью прекратили сотрудничество в военной и гражданской сферах.

#Новости#Ольга Яковлева#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48