Facebook хранит пароли пользователей Instagram без шифрования

В Facebook пообещали предупредить пользователей чьи пароли хранились в читаемом формате. Об этом пишет RNS.
Ранее администраторы соцсети нашли дополнительные списки паролей владельцев аккаунтов. Речь идет о миллионах пользователей, чьи данные могли попасть в руки посторонних лиц.
В Facebook особо отметили, что пароли были доступны лишь сотрудникам социальной сети. Люди со стороны доступа к ним не имели и воспользоваться паролями не могли.
Напомним, 21 марта 2019 года представители Facebook рассказали, что пароли от миллионов аккаунтов Facebook, сотен миллионов пользователей приложения Facebook Lite и десятков тысяч пользователей Instagram хранились на серверах соцсети без шифрования. К ним имели доступ сотрудники компании.