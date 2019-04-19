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Facebook хранит пароли пользователей Instagram без шифрования

19 апреля 2019, 10:55
Фото: pxhere.com
Руководство Facebook призналось, что пароли от миллионов аккаунтов Instagram хранились в незашифрованном виде на внутренних серверах популярной социальной сети.

В Facebook пообещали предупредить пользователей чьи пароли хранились в читаемом формате. Об этом пишет RNS.

Ранее администраторы соцсети нашли дополнительные списки паролей владельцев аккаунтов. Речь идет о миллионах пользователей, чьи данные могли попасть в руки посторонних лиц.

В Facebook особо отметили, что пароли были доступны лишь сотрудникам социальной сети. Люди со стороны доступа к ним не имели и воспользоваться паролями не могли.

Напомним, 21 марта 2019 года представители Facebook рассказали, что пароли от миллионов аккаунтов Facebook, сотен миллионов пользователей приложения Facebook Lite и десятков тысяч пользователей Instagram хранились на серверах соцсети без шифрования. К ним имели доступ сотрудники компании.

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