«Это позор!»: В Башкирии требуют прекратить уголовное преследование врачей

Профсоюз работников здравоохранения Башкирии создал петицию на ресурсе www.change.org с требованием прекратить уголовное преследование медиков за врачебные ошибки.
В настоящее время документ подписали уже около 20 тысяч коллег со всей России, среди них 12 тысяч подписей принадлежат медикам Башкирии.
В комментариях на сайте люди делятся своими историями. Многие всерьез намерены оставить профессию, поскольку она стала опасной для жизни.
«Ампулу с обезболивающим нельзя потерять — пришлось однажды перелопатить мусорный контейнер больничный, чтобы не иметь вопросов от наркоконтроля. Слава всем Богам, нашел», — пишет врач-анестезиолог А. под петицией.
— Это уже вторая петиция по этой проблеме, потому что необходимой реакции на наше обращение пока не последовало. Следственный комитет России по-прежнему продолжает терроризировать медицинских работников, вести прицельный поиск уголовников среди врачей, фельдшеров и медсестер, — говорит руководитель республиканского отделения профсоюза работников здравоохранения Башкирии Павел Зырянов.
Руководитель профсоюза считает, что врачи — особенно те, кто работает на грани, между жизнью и смертью, когда ситуация может развиться абсолютно непредсказуемо (например, хирурги, реаниматологи, и другие специалисты), не должны нести уголовную ответственность за врачебные ошибки. При этом давать оценку и разбираться в трагических или сомнительных ситуациях должно профессиональное сообщество, а не Следственный комитет, в котором даже создали специальный отдел для расследования «больничных» происшествий.
По словам Павла Зырянова, раньше, например, после смерти пациента в больнице, изымали медицинскую документацию в течение часа. Хорошо, что сейчас эту норму уже отменили.
— Представьте: когда стоит вопрос о жизни и смерти, об оказании помощи или заполнении бумаг, что выберет здравомыслящий, дружащий со своей совестью, верный клятве Гиппократа врач? Конечно, он будет спасать жизнь. Если не удастся это сделать, следователи начнут поднимать документацию и искать несоответствия в заполнении бумажек, несоблюдении принятых протоколов оформления, клинических рекомендаций. И врач будет отвечать за подобные недочеты своей свободой. Это абсурд! — считает Павел Зырянов.
— По такому же принципу следователям стоит разбирать ошибки учителей, или полицейских, которые неправильно расследовали какое-либо дело или допустили побег особо опасного преступника, — продолжает наш собеседник. — Врач, которому не удалось спасти жизнь, не должен становиться уголовником. Всю страну потрясла история с девочкой, которую оставила дома без воды и еды нерадивая мать. Когда девочка погибла, буквально через небольшой промежуток времени нашли виновную — заведующую детской поликлиникой — и прямо на рабочем месте надели на нее наручники! Будто она может оказать сопротивление. Это позор!
«Дела, связанные со смертью или с неблагоприятным исходом заболевания, возбуждаются в отношении медработников регулярно по всей стране. И это является не какой-то случайностью, а закономерным результатом осуществления Следственным комитетом целенаправленной „охоты“ на врачей», — говорится в петиции, созданной республиканским профсоюзом.
Кстати, в государственных учреждениях здравоохранения Башкирии показатель укомплектованности врачами на протяжении многих лет не превышает 60 процентов. В других регионах России аналогичные показатели еще ниже. На практике это означает, что один врач практически несет на себе нагрузку двух своих коллег. Широко распространенным и обычным явлением в медицине стала работа по 300-320 часов в месяц вместо положенных по закону 160 часов, то есть это непрерывная работа в течение 2-2,5 суток в связи с необходимостью круглосуточных дежурств. Многие врачи буквально живут на работе. И это продолжается не какой-то короткий период, а длится годами.
— Работая в этих условиях, врач остается абсолютно беззащитным от произвола пациентов. Сколько мы слышим историй о драках в поликлиниках, о побоях врачей скорой помощи? — возмущается Павел Зырянов.
Говоря о скорой помощи, Павел Зырянов отметил также, что нельзя наказывать простых врачей за неисполнение временного минимума приезда до пациента.
— Да, должно быть 20 минут от звонка до приезда врача и оказания помощи. Но если это какое-нибудь захолустье с отсутствием дорог — разве врач виноват в задержке приезда? — справедливо замечает профсоюзный лидер, сам в прошлом фельдшер скорой помощи.
Павел Зырянов рассказал и о деятельности альтернативных профсоюзов работников здравоохранения, которые провоцируют сотрудников на радикальные меры. При этом, по его мнению, республиканский «классический» профсоюз действует методом переговоров и договоренностей.
Зырянов уверен, что многие проблемы можно решать и без применения крайних мер, вроде голодовок. Он также объяснил, в чем на самом деле заключалась причина задержек зарплаты врачам и персоналу уфимской станции скорой помощи:
— Раньше в стране действовали планы. Вместо планов в системе ОМС применяются объемы оказания медицинских услуг. В случае со скорой помощью — в год должно быть полторы тысячи вызовов, например. И этот объем медики должны выполнить. При выполнении этого объема медики полностью получат те средства, которые были им выделены. Если выполнили только тысячу вызовов — значит, врачи получат деньги только на тысячу вызовов. Если же скорая выезжала на две тысячи вызовов, то на дополнительные 500 вызовов денег уже не дадут. Но ведь точную цифру нельзя планировать. Кто знает, скольким людям потребуется медпомощь? Потрачен бензин, медикаменты, а денег за это нет. Отсюда и задержка зарплаты.
В целом, по словам Зырянова, в центральный аппарат ежедневно стекаются десятки обращений от врачей и медсестер. Есть штат юристов, которые защищают врачей, работают страховые фонды для выплаты компенсаций.
Альтернативное мнение
Между тем, представители независимого межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» не согласны с тем, что их подозревают в подталкивании к радикальным мерам.
— Мы обращаемся к мерам в виде забастовок или голодовок только в крайних случаях, когда мирным путем проблему решить не удалось и переломить ситуацию можно только, если привлечь к ней пристальное внимание общественности, — сообщила председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Башкирии Тамара Богданова. — Активность официального профсоюза в защите прав медиков мы искренне приветствуем. Кстати, мы обращались с подобной инициативой — прекратить уголовное преследование медиков за врачебные ошибки — еще в конце прошлого года, рассказывали о ней и ио вице-премьера Ленаре Ивановой, и приезжавшим в Башкирию экспертам СПЧ, и в аппарате минздрава РБ.
По ее словам, тем не менее, позиция официального профсоюза медиков далеко не всегда последовательна. В частности, врач психиатрической бригады скорой помощи, которому пациент воткнул ручку в глаз, намерен судиться со своим работодателем. Дело в том, что с его слов ему установили легкую степень нанесения вреда здоровью, хотя врач уже полгода вынужден находиться на больничном. Между тем от этой формулировки зависит сумма компенсации, на которую сможет рассчитывать пострадавший медик. И помощь юристов профсоюза этому человеку была бы очень кстати.
— Есть и еще одна тема, которая нуждается в срочном решении, — уточнила Тамара Богданова. — Дело в том, что после недавнего ребрендинга Республиканской станции скорой медпомощи (РССМП), когда к названию добавилась фраза про центр медицины катастроф, сотрудники, выходящие на пенсию, вынуждены через суд подтверждать наличие у себя медицинского стажа. Причина в том, что новое название РССМП отсутствует в едином реестре Пенсионного фонда по России. Мы ходим сейчас по судам с нашими коллегами и помогаем им отстоять свои права. Если официальный медицинский профсоюз поможет решить этот вопрос на государственном уровне, то все медики скорой помощи будут ему очень признательны.