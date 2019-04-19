«Это позор!»: В Башкирии требуют прекратить уголовное преследование врачей

— Раньше в стране действовали планы. Вместо планов в системе ОМС применяются объемы оказания медицинских услуг. В случае со скорой помощью — в год должно быть полторы тысячи вызовов, например. И этот объем медики должны выполнить. При выполнении этого объема медики полностью получат те средства, которые были им выделены. Если выполнили только тысячу вызовов — значит, врачи получат деньги только на тысячу вызовов. Если же скорая выезжала на две тысячи вызовов, то на дополнительные 500 вызовов денег уже не дадут. Но ведь точную цифру нельзя планировать. Кто знает, скольким людям потребуется медпомощь? Потрачен бензин, медикаменты, а денег за это нет. Отсюда и задержка зарплаты.