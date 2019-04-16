В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл совещание в формате «Здравчас» с участием руководителей учреждений здравоохранения республики, сообщили в пресс-службе главы.
И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил парадоксальную вещь. По его словам, в больницах республики снижается доступность записи на приём при общем снижении числа посещений.
То есть обращаться в больницы люди стали меньше, но от этого легче попасть к врачам на прием не стало.
Например, по данным проведенного мониторинга, в первом квартале 2019 года, несмотря на уменьшение количества обращений к педиатру, выросло число случаев, когда приёма приходится ожидать более шести дней.
Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр. А вот к терапевтам стали обращаться больше - более чем на 62 тысячи посещений, из них почти 20 тысяч посещений переместились в зону ожидания свыше шести дней.
Многие уфимцы знают, что записаться на прием, используя электронные сервисы, достаточно сложно, частенько очередь к узкому специалисту занята на две недели вперед, а сервис на больший срок не рассчитан. Вот и приходится заболевшим идти на прием в порядке живой очереди или вызывать врача на дом, если ситуация экстренная.
Впрочем у 3 176 врачей в республике отсутствует чёткое расписание и возможность записи на приём. Фактически они и так принимают пациентов в порядке живой очереди.
По словам Максима Забелина, все эти факты говорят о том, что руководители больниц не контролируют доступность и не управляют потоками. В результате теряется время и неэффективно используются возможности специалистов.
– Я заставляю действовать глав администраций, сам занимаюсь привлечением кадров в отрасль, провожу беседы с ректорами. А в итоге получаю такую картину. Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили. Это ваша недоработка, – подчеркнул Радий Хабиров, обращаясь к главным врачам.
– Я предельно возмущён той информацией, которую мне представил и.о. министра здравоохранения, - высказался Радий Хабиров. - Если вы не вникните, не остановите эту ситуацию, мы с вами будем расставаться. Требую в течение этого квартала навести порядок. Требую, чтобы вы слезли со своего пьедестала главного врача и начали работать – разбираться с нерадивыми специалистами, организовывать эффективную деятельность, делать то, что вам положено по закону. Это большая государственная задача.
Председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Павел Зырянов прокомментировал Медиакорсети ситуацию:
- По нашим данным, из 100 человек, записавшихся на прием к врачу с помощью электронной записи, до 30 не приходят по разным причинам. То есть около 30% записавшихся заранее либо приходят в порядке живой очереди, потому что ребенку стало хуже, либо идут в частную клинику, либо к знакомому врачу. Но при этом не отменяют свой визит к специалисту в электронном виде. Это основная беда - в несовершенстве электронного документооборота. Есть также и проблемы с дефицитом врачей узких специальностей.