В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

- По нашим данным, из 100 человек, записавшихся на прием к врачу с помощью электронной записи, до 30 не приходят по разным причинам. То есть около 30% записавшихся заранее либо приходят в порядке живой очереди, потому что ребенку стало хуже, либо идут в частную клинику, либо к знакомому врачу. Но при этом не отменяют свой визит к специалисту в электронном виде. Это основная беда - в несовершенстве электронного документооборота. Есть также и проблемы с дефицитом врачей узких специальностей.