В Башкирии оптимизируют заместителей главных врачей

Сегодня во время "Здравчаса" врио главы Башкирии на раздутые административные штаты учреждений здравоохранения, сообщили в пресс-службе главы региона. В штате больниц предусмотрено 420 единиц заместителей главного врача, а в некоторых больницах главному врачу помогают семь, восемь или даже девять заместителей.
- В целях оптимизации неэффективных расходов учреждений здравоохранения, а также в соответствии с поручением минздрава России проведена работа по реформированию административно-управленческого персонала, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Принято решение о сокращении 176 заместителей главных врачей.
Экономия от этого составит более 78 млн руб, эти деньги направят на оплату труда медперсонала. Сами заместители главврачей без работы, скорее всего не останутся, по крайней мере тем, у кого есть медицинское образование, предложат перейти на работу врачами.
– Наверное, все эти люди достойные. Найдите им работу, пусть работают, например, завотделениями, – сказал Радий Хабиров. – Посчитайте высвободившиеся деньги и направьте на повышение зарплаты врачам, медицинским работникам.