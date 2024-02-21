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Профсоюзы

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2024
«Усталость и ошибки»: лидер профсоюза медиков высказался о ДТП со скорой в Башкирии
21 февраля, 13:43
«Чтобы жил на оклад»: в Башкирии главврач оказывает давление на активистов профсоюза
Участников независимого профсоюза оставили без подработок в виде дополнительных смен, дежурств и выездов, а также без совместительства.
13 февраля, 06:24
2021
Сотрудникам скорой помощи трех больниц в Башкирии повысили выплаты
1 марта 2021, 12:41
2020
В Башкирии 2,9 тысячи врачей, переболевших Covid-19, получили материальную поддержку
2 декабря 2020, 03:32
2019
Назначен новый председатель профсоюза медиков в Башкирии
22 ноября 2019, 08:40
Работы больше, денег меньше: В Башкирии медработникам сократили отпуск и зарплату
Теперь профсоюз работников здравоохранения Башкирии проводит проверку.
27 июня 2019, 06:01
«Это позор!»: В Башкирии требуют прекратить уголовное преследование врачей
Петицию с таким требованием уже подписали около 20 тысяч врачей.
19 апреля 2019, 07:49
2018
Не туда свернули: в "ГНС" сотрудников увольняют из-за членства в профсоюзе
26 февраля 2018, 17:25
2017
Медики Уфы из-за ошибки руководства полтора месяца работали без медосмотра
2 октября 2017, 12:16

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