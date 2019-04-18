В Башкирии мужчина похитил бывшую любовницу — возбуждено уголовное дело

Утром она вышла из дома на работу и, когда проходила через двор, к ней подошел бывший сожитель. Он угрозами отобрал у женщины сотовый телефон, затем затолкал ее в машину и увез в неизвестном направлении. В пути она несколько раз пыталась сбежать от похитителя. Улучив момент, когда тот вышел из машины, она позвонила сестре по оставленному в салоне сотовому телефону.