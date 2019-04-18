В Башкирии мужчина похитил бывшую любовницу — возбуждено уголовное дело

36-летнего подозреваемого — жителя Зилаирского района, и его автомобиль обнаружили на дороге Учалы — Мелеуз. В салоне авто находилась разыскиваемая женщина.
Подозреваемого в похищении доставили в полицию, а после «передали» следователям.
39-летняя жительница Учалов проживала с мужчиной в неофициальном браке. В январе 2019 года пара рассталась — 36-летний сожитель избивал женщину. После расставания мужчина не давал спокойно жить бывшей подруге. Иногда потерпевшей приходилось ночевать у своих родственников, чтобы избежать встречи от навязчивого поклонника.
Утром она вышла из дома на работу и, когда проходила через двор, к ней подошел бывший сожитель. Он угрозами отобрал у женщины сотовый телефон, затем затолкал ее в машину и увез в неизвестном направлении. В пути она несколько раз пыталась сбежать от похитителя. Улучив момент, когда тот вышел из машины, она позвонила сестре по оставленному в салоне сотовому телефону.
Возбуждено уголовное дело.