Общественные палаты Башкирии и Татарстана подписали соглашение

Сегодня, 18 апреля руководители Общественных палат Башкирии и Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщили в пресс-службе ОП Башкирии.
- В соглашении прописаны конкретные формы нашего сотрудничества. Документ позволит установить непосредственные деловые контакты между советами, постоянными комиссиями, рабочими группами и членами обеих палат, обмениваться опытом с татарскими коллегами, решать какие-либо совместные проблемы, проводить совместные акции и другие мероприятия, - отметила председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина.
Обе стороны будут стремиться развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи и обмениваться опытом, а также способствовать демократии и защите прав человека.
Соглашение носит бессрочный характер и предполагает сотрудничество в области развития единой экономической и культурной среды, обеспечения открытого обсуждения важнейших проблем экономического и социального развития своих территорий, совершенствования механизма учёта общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления.