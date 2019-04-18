Общественные палаты Башкирии и Татарстана подписали соглашение

Соглашение носит бессрочный характер и предполагает сотрудничество в области развития единой экономической и культурной среды, обеспечения открытого обсуждения важнейших проблем экономического и социального развития своих территорий, совершенствования механизма учёта общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления.