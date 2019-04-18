mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Общественные палаты Башкирии и Татарстана подписали соглашение

18 апреля 2019, 10:56
Фото: op.bashkortostan.ru
Оно носит бессрочный характер и предполагает сотрудничество в экономических и культурных сферах.

Сегодня, 18 апреля руководители Общественных палат Башкирии и Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщили в пресс-службе ОП Башкирии.

- В соглашении прописаны конкретные формы нашего сотрудничества. Документ позволит установить непосредственные деловые контакты между советами, постоянными комиссиями, рабочими группами и членами обеих палат, обмениваться опытом с татарскими коллегами, решать какие-либо совместные проблемы, проводить совместные акции и другие мероприятия, - отметила председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина.

Обе стороны будут стремиться развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи и обмениваться опытом, а также способствовать демократии и защите прав человека.

Соглашение носит бессрочный характер и предполагает сотрудничество в области развития единой экономической и культурной среды, обеспечения открытого обсуждения важнейших проблем экономического и социального развития своих территорий, совершенствования механизма учёта общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Материалы по теме
Айгуль Муратова избрана в Общественную палату России Общественную палату Уфы возглавил бывший ректор УГНТУ Айрат ШаммазовОбщественная палата Башкирии возьмет на контроль ситуацию на озере Аслыкуль
#Новости#Злата Зукович#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48