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Новым главой видеоредакции Okko.Sport. станет Владимир Стогниенко

18 апреля 2019, 11:14
Фото: pxhere.com
Спортивный комментатор Владимир Стогниенко принял предложение стать шеф-редактором видеоредакции Okko.Sport холдинга Rambler Group.

Стогниенко вступит в должность 15 мая. Об этом пишет RNS.

11 апреля Rambler Group на три года получил эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в России. Чаще всего трансляции можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Начнется показ с сезона 2019-20.

Новый глава Okko.Sport уже договорился с ВГТРК, руководству которого выразил благодарность «за понимание». Кто конкретно станет комментировать матчи Английской премьер-лиги Стогниенко еще не знает. Шеф-редактор намерен самостоятельно сформировать свою команду. В ее состав войдут как известные комментаторы, так и «новые имена и таланты». Конкретных имен Стогниенко не назвал.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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