Новым главой видеоредакции Okko.Sport. станет Владимир Стогниенко

Новый глава Okko.Sport уже договорился с ВГТРК, руководству которого выразил благодарность «за понимание». Кто конкретно станет комментировать матчи Английской премьер-лиги Стогниенко еще не знает. Шеф-редактор намерен самостоятельно сформировать свою команду. В ее состав войдут как известные комментаторы, так и «новые имена и таланты». Конкретных имен Стогниенко не назвал.