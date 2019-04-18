К Дмитрию Быкову в Уфу выехали московские врачи из госпиталя Бурденко

К писателю Дмитрию Быкову, который находится в 22-й больнице, вылетели медики московского госпиталя имени Бурденко. Писатель по-прежнему находится в медикаментозной коме, его состояние оценивают как стабильно тяжелое.
Ранее консилиум врачей решил, что транспортировка Дмитрия Быкова в Москву пока невозможна.
Напомним, 16 апреля поэт, писатель, обозреватель «Новой газеты» Дмитрий Быков был госпитализирован в 22-. клиническую больницу Уфы. Публицист должен был выступить 16 апреля в 19.30 перед уфимцами с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Мероприятие было отменено за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад.
На следующей день стало известно, что ему вызвали скорую из-за тяжелого состояния здоровья. По словам издателя «Новой газеты» Дмитрия Муратова, мужчине стало плохо еще в аэропорту Уфы.