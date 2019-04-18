Британские аналитики заявили, что Россия готовится к войне

Автор документа считает, что этим вызвана масштабная модернизация российской армии. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мир и международную стабильность, сообщает RT.
Спонсором аналитического центра Chatham House является Министерство международного развития Великобритании, армия Соединённого Королевства, американская корпорация Lockheed Martin (производитель истребителей F-35) и другие.
Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, отметил, что подобные заявления сделаны с целью обоснования затрат Лондона на оборону.