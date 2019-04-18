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Башстат: В Башкирии курит меньше половины населения

18 апреля 2019, 06:31
Фото: pixabay.com
При этом в России курит каждый пятый.

В Башкирии 67,8 процентов населения не курит и никогда не пробовали курить, сообщает Башстат.

В Башкирии всего 18,8 процентов ежедневно курящих граждан, 5,8 процентов граждан курят иногда и 7,7 процентов бросили эту вредную привычку.

Из ежедневно курящих товарищей 45,5 процентов выкуривают не больше одной пачки в день, 33,4 процента курят до десяти сигарет в день и 14,4 процента до пяти сигарет. Больше одной пачки сигарет в день «убивают» 3,6 процента курильщиков.

При этом, по данным опроса, в Росси курит 22,5 процента человек.

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