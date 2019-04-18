Башстат: В Башкирии курит меньше половины населения

Из ежедневно курящих товарищей 45,5 процентов выкуривают не больше одной пачки в день, 33,4 процента курят до десяти сигарет в день и 14,4 процента до пяти сигарет. Больше одной пачки сигарет в день «убивают» 3,6 процента курильщиков.