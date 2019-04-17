В Уфе арестовали неудачливого грабителя банков, изменившего внешность

Через несколько часов обвиняемый купил в одном из магазинов муляж ручной гранаты, с которым отправился в другое отделение банка на проспекте Октября, где повторил разбойное нападение на кассу. Операционист пояснил, что денег у него нет и вышел из помещения. Опасаясь быть пойманным, разбойник вновь скрылся.