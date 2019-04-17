В Уфе арестовали неудачливого грабителя банков, изменившего внешность

25-летний житель Магнитогорска признан виновным по статье «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Мужчина изменил внешность, сбрив волосы на голове и надев очки, и в апреле 2019 года пошел в отделение банка на улице Р. Зорге. Дождавшись своей очереди в кассу, он передал операционисту записку с требованием отдать ему деньги и угрозой взорвать бомбу, которую он якобы пронёс в спортивной сумке.
Кассир стал тянуть время, ожидая прибытия охраны. В это время злоумышленник попытался убедить его передать деньги, наврав, что преступники заставили его пойти на разбой, взяв в заложники сына.
Так и не получив деньги, нападавший сбежал с места преступления.
Через несколько часов обвиняемый купил в одном из магазинов муляж ручной гранаты, с которым отправился в другое отделение банка на проспекте Октября, где повторил разбойное нападение на кассу. Операционист пояснил, что денег у него нет и вышел из помещения. Опасаясь быть пойманным, разбойник вновь скрылся.
Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.