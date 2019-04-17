Транспортировка Дмитрия Быкова в Москву из Уфы пока невозможна

В беседе с ТАСС он, в частности, заявил, что риски от перевода в Москву превышают существующие проблемы. Это значит, что Дмитрия Быкова, госпитализированного в клиническую больницу №22 в Уфе, не будут перевозить в Москву. Такое решение было принято по итогам телеконсилиума, в котором и принимал участие главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов вместе с другими специалистами.