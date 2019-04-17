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Транспортировка Дмитрия Быкова в Москву из Уфы пока невозможна

17 апреля 2019, 14:07
Фото: Медицинский портал для врачей uMEDp
Об этом заявил главный реаниматолог России Игорь Молчанов.

В беседе с ТАСС он, в частности, заявил, что риски от перевода в Москву превышают существующие проблемы. Это значит, что Дмитрия Быкова, госпитализированного в клиническую больницу №22 в Уфе, не будут перевозить в Москву. Такое решение было принято по итогам телеконсилиума, в котором и принимал участие главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов вместе с другими специалистами.

- В настоящий момент показаний для перевода нет, - сказал он, отметив, что риски от перевода в Москву превышают существующие проблемы.

Напомним, что Дмитрий Быков все еще пребывает в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи предполагают у него гиперкликемический криз.

Как сообщил источник Медиакорсети, писателю сделали МРТ, которое, к счастью, не выявило серьезных ухудшений. В организме также не обнаружено токсинов, которые могли бы спровоцировать ухудшение самочувствия.

Известный писатель, публицист, журналист Дмитрий Быков прилетел в Уфу 16 апреля, чтобы прочитать лекцию о русском анекдоте. На борту самолета ему стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Лекцию отменили.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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