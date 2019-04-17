Транспортировка Дмитрия Быкова в Москву из Уфы пока невозможна

В беседе с ТАСС он, в частности, заявил, что риски от перевода в Москву превышают существующие проблемы. Это значит, что Дмитрия Быкова, госпитализированного в клиническую больницу №22 в Уфе, не будут перевозить в Москву. Такое решение было принято по итогам телеконсилиума, в котором и принимал участие главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов вместе с другими специалистами.
- В настоящий момент показаний для перевода нет, - сказал он, отметив, что риски от перевода в Москву превышают существующие проблемы.
Напомним, что Дмитрий Быков все еще пребывает в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи предполагают у него гиперкликемический криз.
Как сообщил источник Медиакорсети, писателю сделали МРТ, которое, к счастью, не выявило серьезных ухудшений. В организме также не обнаружено токсинов, которые могли бы спровоцировать ухудшение самочувствия.
Известный писатель, публицист, журналист Дмитрий Быков прилетел в Уфу 16 апреля, чтобы прочитать лекцию о русском анекдоте. На борту самолета ему стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Лекцию отменили.
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