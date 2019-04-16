В Уфе на форуме ЖКХ можно выиграть машину керамики от завода «Амстрон»

Кирпичный завод «Амстрон», являющийся постоянным участником таких мероприятий, приготовил для посетителей много интересного: на выставочном стенде можно лично увидеть демонстрацию технических характеристик керамического блока «Porikam», задать менеджерам интересующие вопросы, а также стать участником розыгрыша целой машины теплой керамики от завода «Амстрон».