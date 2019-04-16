В Уфе на форуме ЖКХ можно выиграть машину керамики от завода «Амстрон»

Вниманию гостей представлены две экспозиции: «Инженерные системы» и «Строительство», участниками которых стали более 100 компаний из различных городов России.
Помимо посещения пленарного заседания, круглых столов и выступлений интереснейших спикеров, можно будет отследить последние достижения в сфере строительства и благоустройства жилых объектов.
Кирпичный завод «Амстрон», являющийся постоянным участником таких мероприятий, приготовил для посетителей много интересного: на выставочном стенде можно лично увидеть демонстрацию технических характеристик керамического блока «Porikam», задать менеджерам интересующие вопросы, а также стать участником розыгрыша целой машины теплой керамики от завода «Амстрон».
Выставочный комплекс ВДНХ-Экспо (ул. Менделеева, 158) ждет всех неравнодушных к строительству и благоустройству города с 16 по 18 апреля.