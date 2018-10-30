mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии прокуратура обязала медиков возить лежачих пациентов на гемодиализ

30 октября 2018, 17:02
Речь идет о трех жителях Бурзянского района, страдающих почечной недостаточностью.

В Бурзянском районе прокуратура через суд добилась, чтобы местная центральная районная больница занялась регулярной доставкой трех пациентов, страдающих почечной недостаточностью, на процедуры в гемодиализный центр в Белорецк. Расстояние до больницы составляет 120 км.

- Исходя из смысла законодательства, перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги «гемодиализ», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре республики.

Для защиты прав инвалидов 1 группы прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы ЦРБ обеспечила проезд пациентов к гемодиализному центру, при этом региональное министерство здравоохранения должно профинансировать указанные мероприятия.

Суд удовлетворил иск прокуратуры.

В итоге теперь транспортировка пациентов осуществляется надлежащим образом.

Материалы по теме
В Башкирии пациенты были вынуждены сами добираться на гемодиализВ Башкирии суд обязал минздрав доставлять пациентов на гемодиализ
#Новости#Прокуратура#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48