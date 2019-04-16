Парламент Башкирии вникнет в работу бизнес-омбудсмена и поправки к законам

Президиум Госсобрания-Курултая Башкирии утвердил повестку дня очередного заседания республиканского парламента, запланированного на 26 апреля.
Депутаты намерены заслушать ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Башкирии в прошлом году.
– Мы ознакомились с предварительными материалами доклада, - прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. - Обсуждение обещает быть продуктивным. У парламентариев накопилось немало вопросов к уполномоченному, многие из которых исходят изначально от избирателей.
Помимо этой темы, на пленарное заседание Госсобрания будет вынесен законопроект о внесении изменений в закон РБ о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, который предусматривает ограничения в обозначенной сфере и ограничивает допустимые средства любительской рыбалки. В данном случае депутаты должны будут реализовать в республиканском законе новации, принятые не так давно на федеральном уровне.
Запланированные для рассмотрения парламентариями изменения в кодекс РБ о выборах главным образом связаны с увеличением на два часа времени работы избирательных участков: с 7.00 до 21.00 вместо нынешних с 8.00 до 20.00 часов. Как считают депутаты, это позволит проголосовать на следующих выборах 8 сентября тем, у кого график работы не совпадает с режимом деятельности избирательных участков, а также привлечет на выборы садоводов, которые в выходные уедут на весь день на дачи.
На предстоящем пленарном заседании будет также рассмотрен ряд вопросов, связанных с совершенствованием налогового законодательства, в том числе проекты законов о внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ о налогах, включая установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций. В повестку дня предстоящего заседания включен еще и законопроект, предусматривающий закрепление понятия «тахограф» и требований об обязательной установке таких приборов на транспортные средства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, занимающимися эксплуатацией транспортных средств.
Ожидается также, что депутаты примут на пленарном заседании решение внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ», которым предлагается установить новую систему распределения табачных акцизов: 95% в федеральный бюджет, а 5% – в региональные бюджеты пропорционально численности трудоспособного населения.
В повестку дня пленарного заседания включены также проекты законов «О внесении изменений в законы РБ о Контрольно-счетной палате, о молодежной политике, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и ряд других.
На пленарном заседании парламентариям предстоит, помимо решения перечисленных задач, принять решение о проведении парламентских слушаний на тему «О состоянии законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ».