Парламент Башкирии вникнет в работу бизнес-омбудсмена и поправки к законам

Запланированные для рассмотрения парламентариями изменения в кодекс РБ о выборах главным образом связаны с увеличением на два часа времени работы избирательных участков: с 7.00 до 21.00 вместо нынешних с 8.00 до 20.00 часов. Как считают депутаты, это позволит проголосовать на следующих выборах 8 сентября тем, у кого график работы не совпадает с режимом деятельности избирательных участков, а также привлечет на выборы садоводов, которые в выходные уедут на весь день на дачи.