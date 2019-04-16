Компания из Москвы построит в Башкирии комплекс по переработке отходов

По словам гендиректора компании, было бы желательно построить комплекс поближе к Магнитогорску, поскольку там расположена сервисная служба «ПО Экотех». Депутат Курултая Руфина Шагапова отметила, что целесообразно разместить его в Южном Зауралье, где нет ни одного полигона по захоронению отходов.