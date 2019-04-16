Компания из Москвы построит в Башкирии комплекс по переработке отходов

Московское ООО «ПО Экотех» намерено построить в Башкирии комплекс полного цикла по переработке вторсырья с захоронением и термической обработкой. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Травков на круглом столе в Уфе, посвященном первым итогам реализации реформы по обращению с ТКО. Инвесторы вложат в проект 5 млрд рублей.
Основной вид деятельности предприятия — защита атмосферы от выбросов. «ПО Экотех» обслуживает промышленные объекты в Магнитогорске, Челябинской области, Нижнем Тагиле.
- Я летом разговаривал с Илшатом Тажитдиновым (и.о. вице-премьер правительства Башкирии - прим. ред.), предлагал наши услуги по очистке. Он говорит, нам неинтересно отдельно что-то термически обрабатывать. Если в комплексе подойти, тогда попробуйте, - рассказал Травков.
Сейчас проект находится на стадии НИОКР. Планируется, что комплекс будет перерабатывать, в том числе, ПЭТ-бутылки и ПВХ.
- Мы пришли с инвестициями, мы от вас ничего не просим кроме площадки и тарифов, - подчеркнул он.
По словам гендиректора компании, было бы желательно построить комплекс поближе к Магнитогорску, поскольку там расположена сервисная служба «ПО Экотех». Депутат Курултая Руфина Шагапова отметила, что целесообразно разместить его в Южном Зауралье, где нет ни одного полигона по захоронению отходов.
Как обещает инвестор, отходов от производства и вредных выбросов не будет.
- Говорите красиво, придете на экспертизу, посмотрим, - отметила Шагапова.