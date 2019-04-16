Фонд New Perspective Fund в два раза увеличил инвестиции в «Роснефть»

В обзоре Credit Suisse содержится информация о том, что инвестбанки дали рекомендацию «выше рынка» для GDR «Роснефти». По мнению аналитиков, у ценных бумаг «Роснефти» имеется потенциал для роста. За год их стоимость может вырасти с 6,73 доллара до 7,7 доллара за акцию. Снижение долговой нагрузки «Роснефти» и налоговые льготы позитивно отразятся на котировках. В текущем году дивидендная доходность ценных бумаг российской компании может достигнуть уровня 7,7%, в 2020 году - 9,5%, а 2021 году — 11,2%.