Фонд New Perspective Fund в два раза увеличил инвестиции в «Роснефть»

Общая стоимость активов самой Capital Group составляет порядка 1,9 триллиона рублей. Об этом пишет RNS.
На 31 декабря 2018 года фонд New Perspective Fund имел в собственности 10,04 миллиона GDR «Роснефти», где одна GDR эквивалентна одной акции. При этом на третье марта 2019 года фонд уже владел 19,26 миллиона GDR «Роснефти». В прошлом месяце общую стоимость акций «Роснефти», находящихся на балансе New Perspective Fund, эксперты оценили в 120,94 миллиона долларов.
Руководимой инвесткомпанией Capital Group фонд владеет еще и ADR «Лукойла». С января 2018 года по конец марта 2019 года количество акций российской нефтяной компании у New Perspective Fund не изменилось. Американский фонд владеет 444 000 ADR «Лукойла», где одна ADR эквивалентна одной акции. Стоимость пакета New Perspective Fund в «Лукойле» на 31 марта составляла 39,78 миллиона долларов.
В обзоре Credit Suisse содержится информация о том, что инвестбанки дали рекомендацию «выше рынка» для GDR «Роснефти». По мнению аналитиков, у ценных бумаг «Роснефти» имеется потенциал для роста. За год их стоимость может вырасти с 6,73 доллара до 7,7 доллара за акцию. Снижение долговой нагрузки «Роснефти» и налоговые льготы позитивно отразятся на котировках. В текущем году дивидендная доходность ценных бумаг российской компании может достигнуть уровня 7,7%, в 2020 году - 9,5%, а 2021 году — 11,2%.
В конце лета 2017 года руководство «Роснефти» изменило дивидендную политику компании. Целевой уровень выплат был повышен с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО. За первые шесть месяцев 2018 года сумма дивидендных выплат «Роснефти» была равна 154,5 миллиарда рублей. При этом по итогам 2017 года данный показатель составил 111,1 миллиарда рублей.
По словам старшего аналитика БКС Сергея Суверова, дивидендная доходность акций «Роснефти» выступает одним из главных показателей инвестиционной привлекательности корпорации. По итогам 2019 года дивидендная доходность акций «Роснефти» может составить примерно 7-8%. Одновременно с этим у «Лукойла» и «Газпрома» аналогичный показатель равен 6-7% и 5-6% соответственно. Однако нужно понимать, что данные цифры пока предварительные.
«Роснефть» имеет наиболее низкую себестоимость добычи среди крупнейших компаний нефтегазового сектора. Благодаря этому ее инвестиционная привлекательность находится на высоком уровне. Сейчас акции «Роснефти» недооценены на 20-25%, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе», считает Суверов.
Напомним, за год стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже выросла примерно на 26,5% (с 339 рублей до 429 рублей за ценную бумагу).