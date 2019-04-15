В США «Русал» и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод

На предприятии будут изготавливать продукцию плоского проката для автомобильной промышленности Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет RNS.
Новый завод появится в американском штате Кентукки. В проекте участвуют один из самых крупных на планете производителей алюминия российский «Русал» и американский холдинг Braidy Industries Inc.
Планируется, что новый завод ежегодно будет выпускать 500 000 тонн ленты горячего проката и 300 000 тонн готовой продукции холодного проката. Стан холодного проката станет изготавливать и листы шириной 264,16 сантиметра или 104 дюйма. Данные листы являются самыми широкими в США.
Представители «Русала» рассказали, что готовая продукция их совместного с Braidy Industries Inc завода сбалансирует ожидаемый дефицит прокатных листов для автопромышленности в производстве.
Доля «Русала» в заводе составит 40%. Это должно компенсировать российской компании, вложенные ей в проект инвестиции. Braidy Industries Inc получит 60% акций нового предприятия. Когда договор будет подписан стороны займутся поиском инвестиций на финансовых рынках.
Юридически обязывающая документа по проекту «Русал» и Braidy Industries Inc подпишут в апреле-июне 2019 года. Перед этим им еще нужно принять окончательное решение о реализации совместного проекта.