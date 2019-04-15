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В Минэкономразвитии прокомментировали слова Кудрина об инвестициях в ВВП

15 апреля 2019, 11:46
Фото: pxhere.com
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ответил на заявление руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина относительно планов по увеличению инвестиций в ВВП до 25%.

По мнению Орешкина, с ВВП в России все обстоит хорошо. Об этом пишет RNS.

Ранее глава Счетной палаты сообщил, что план правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, выполнить скорее всего не удастся. Надежда на то, что инвестиции в ВВП будут большими может не оправдаться, хотя такой подход и способен дать толчок к внедрению подобной технологии.

Целью правительства РФ остается добиться увеличения инвестиций в ВВП до 25%. Такой результат члены Кабмина РФ хотят получить к 2024 или 2025 году. Однако план министров пока не выполняется, подытожил Кудрин.

Орешкин ответил коллеге статистикой. По данным главы Минэкономразвития, 2018 год был пройден с опережением по несырьевой экономике. Отставание зафиксировано лишь в нефтегазовой отрасли. Плохие показатели здесь связаны с ограничениями, которые Россия взяла на себя в рамках сделки с ОПЕК. Если снижаются объемы добычи полезных ископаемых, то инвестиции в эту отрасль также падают.

Доля ВВП России увеличивается. Речь идет о соотношении инвестиций и ненефтегазового ВВП. Благодаря высоким ценам на нефть растет и больший в номинале общий ВВП, резюмировал Орешкин.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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