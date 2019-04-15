В Минэкономразвитии прокомментировали слова Кудрина об инвестициях в ВВП

Ранее глава Счетной палаты сообщил, что план правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, выполнить скорее всего не удастся. Надежда на то, что инвестиции в ВВП будут большими может не оправдаться, хотя такой подход и способен дать толчок к внедрению подобной технологии.
Целью правительства РФ остается добиться увеличения инвестиций в ВВП до 25%. Такой результат члены Кабмина РФ хотят получить к 2024 или 2025 году. Однако план министров пока не выполняется, подытожил Кудрин.
Орешкин ответил коллеге статистикой. По данным главы Минэкономразвития, 2018 год был пройден с опережением по несырьевой экономике. Отставание зафиксировано лишь в нефтегазовой отрасли. Плохие показатели здесь связаны с ограничениями, которые Россия взяла на себя в рамках сделки с ОПЕК. Если снижаются объемы добычи полезных ископаемых, то инвестиции в эту отрасль также падают.
Доля ВВП России увеличивается. Речь идет о соотношении инвестиций и ненефтегазового ВВП. Благодаря высоким ценам на нефть растет и больший в номинале общий ВВП, резюмировал Орешкин.