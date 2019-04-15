В Минэкономразвитии прокомментировали слова Кудрина об инвестициях в ВВП

Орешкин ответил коллеге статистикой. По данным главы Минэкономразвития, 2018 год был пройден с опережением по несырьевой экономике. Отставание зафиксировано лишь в нефтегазовой отрасли. Плохие показатели здесь связаны с ограничениями, которые Россия взяла на себя в рамках сделки с ОПЕК. Если снижаются объемы добычи полезных ископаемых, то инвестиции в эту отрасль также падают.