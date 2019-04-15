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Хуже не будет: в Совфеде прокомментировали процесс выборов в Украине

15 апреля 2019, 12:11
Фото: pxhere.com
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди высказала мнение насчет процесса президентских выборов на Украине. Она считает, что украинские избиратели хотят кардинального обновления политических элит.

По мнению Коквиди, Петр Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания, и поэтому он существенно проигрывает Владимиру Зеленскому, за которого голосует основная масса протестного электората.

«Его основной избирательный успех — сформировавшаяся на Украине критичная масса протестного электората, разочаровавшаяся в десятилетиями коррумпированной государственной власти. Народ Украины устало улыбается и комментирует проходящие выборы тем, что хуже, чем есть сегодня, на Украине уже не будет», — передает слова сенатора RT.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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