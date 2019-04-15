Хуже не будет: в Совфеде прокомментировали процесс выборов в Украине

«Его основной избирательный успех — сформировавшаяся на Украине критичная масса протестного электората, разочаровавшаяся в десятилетиями коррумпированной государственной власти. Народ Украины устало улыбается и комментирует проходящие выборы тем, что хуже, чем есть сегодня, на Украине уже не будет», — передает слова сенатора RT.