Актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста

Сообщается, что у велосипедиста оказалась серьезно повреждена рука. Актер подвез его в медицинское учреждение. Участники происшествия договорились, что не будут сообщать о случившемся в полицию. По пути мужчины обменялись номерами телефонов.
Пострадавший не сразу узнал Камбербэтча, поскольку тот был в кепке. В момент инцидента актер передвигался на Lamborghini зеленого цвета.
Бенедикт Камбербэтч получил широкую известность по главной роли в сериале «Шерлок». Кроме этого, зрители знают его по фильмам «Пятая власть», «Стартрек. Возмездие», «Доктор Стрэндж», «Игра в имитацию».