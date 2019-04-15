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Актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста

15 апреля 2019, 11:48
Фото: pxhere.com
Актер Бенедикт Камбербэтч, двигаясь на автомобиле по дороге на острове Уайт у побережья Великобритании, сбил велосипедиста.

В результате 63-летний мужчина был серьезно травмирован, информирует газета «Известия» 15 апреля.

Сообщается, что у велосипедиста оказалась серьезно повреждена рука. Актер подвез его в медицинское учреждение. Участники происшествия договорились, что не будут сообщать о случившемся в полицию. По пути мужчины обменялись номерами телефонов.

Пострадавший не сразу узнал Камбербэтча, поскольку тот был в кепке. В момент инцидента актер передвигался на Lamborghini зеленого цвета.

Бенедикт Камбербэтч получил широкую известность по главной роли в сериале «Шерлок». Кроме этого, зрители знают его по фильмам «Пятая власть», «Стартрек. Возмездие», «Доктор Стрэндж», «Игра в имитацию».

#Новости#Ольга Яковлева#В мире
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