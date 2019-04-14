Муниципальные выборы в Солнечногорске прошли под присмотром наблюдателей

«Выборы в Солнечногорске - предпоследний этап административного реформирования Московской области. Последний рубеж – это 21 апреля выборы в городском округе Одинцово. Но уже сейчас понятно, что после того, как в Солнечногорске окончательно закрепят реформу, фрондирующим группам Одинцово уже не имеет смыла вести саботаж и партизанщину, губернатор Воробьев достойно провел административное реформирование территории. Также стоит отметить, что выборы в Солнечногорске подходят под серьёзным общественным и экспертным контролем и наблюдением. Независимые наблюдатели отмечают, что значимых нарушений не зафиксировано», - заявил Антон Садкин, директор региональных проектов Центра ПРИСП, член РАПК.