Муниципальные выборы в Солнечногорске прошли под присмотром наблюдателей

Ранее в Солнечногорске избирались несколько районных советов. Эти выборы муниципального масштаба привлекли к себе не меньше внимания, чем губернаторские на Дальнем Востоке, которые продемонстрировали накал протестных настроений в регионе.
Как отметил директор АНО «Центр прикладных исследований и программ» Сергей Румянцев, выборы 2019 года сильно отличаются от тех, что прошли в 2018 года. По его мнению, встряска электората в Хабаровском крае и Приморье отразились на предвыборных кампаниях нынешних кандидатов. Очень важно, чтобы власть действительно услышала запросы электората и отреагировала на них.
Среди муниципалитетов Солнечногорск практически одним из первых получит опыт использования комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это означает, что на выборах не будут использоваться пачечные вбросы. Издание "Новые известия" предположило, что выборы в Солнечногорске станут практически образцовыми для современной России, если учесть, что на участках будет вестись видеофиксация процесса голосования, а сами выборы пройдут при участии рекордного числа наблюдателей.
По словам руководителя комитета "Корпус "За чистые выборы" Алены Булгаковой, все нарушения, которые были зафиксированы ими, устранялись в максимально короткие сроки. "Существенных нарушений, влияющих на результаты итогов голосования, не обнаружено. Сообщения о возможных нарушениях на данный момент не подтверждены. При этом следует отметить, что существует проблема правового просвещения участников выборов», - сообщила она.
К 15 часам дня явка избирателей составила 12%.
«Выборы в Солнечногорске - предпоследний этап административного реформирования Московской области. Последний рубеж – это 21 апреля выборы в городском округе Одинцово. Но уже сейчас понятно, что после того, как в Солнечногорске окончательно закрепят реформу, фрондирующим группам Одинцово уже не имеет смыла вести саботаж и партизанщину, губернатор Воробьев достойно провел административное реформирование территории. Также стоит отметить, что выборы в Солнечногорске подходят под серьёзным общественным и экспертным контролем и наблюдением. Независимые наблюдатели отмечают, что значимых нарушений не зафиксировано», - заявил Антон Садкин, директор региональных проектов Центра ПРИСП, член РАПК.