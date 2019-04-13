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В Уфе неизвестный мужчина надругался над 16-летним школьником

13 апреля 2019, 06:08
Мужчина сначала ограбил мальчика, а затем завел в подъезд ближайшей многоэтажки и изнасиловал.

11 апреля поздно вечером неизвестный мужчина ограбил 16-летнего мальчика на улице «Лесотехникума», сообщает ГТРК «Башкортостан». Мужчина заставил его отдать деньги и телефон, затем пригрозил ножом и заставил зайти в подъезд с ним. Мальчик вырвался, сбежал от насильника. Однако ему удалось запомнить лицо преступника, таким образом мужчина вскоре был задержан.

Полицейские выяснили, что ему 36 лет, он был ранее судим.

В настоящее время начали расследование. На данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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