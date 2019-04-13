В Уфе неизвестный мужчина надругался над 16-летним школьником

11 апреля поздно вечером неизвестный мужчина ограбил 16-летнего мальчика на улице «Лесотехникума», сообщает ГТРК «Башкортостан». Мужчина заставил его отдать деньги и телефон, затем пригрозил ножом и заставил зайти в подъезд с ним. Мальчик вырвался, сбежал от насильника. Однако ему удалось запомнить лицо преступника, таким образом мужчина вскоре был задержан.