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Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров задекларировал доход 657 млн руб

13 апреля 2019, 09:03
Фото: www.gtrk-vyatka.ru
Львиная доля этих доходов приходится на продажу ценных бумаг.

Во исполнение требований федерального законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службы, полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе до 01 апреля 2019 года представлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Игорь Комаров за 2018 год задекларировал 657 млн 278 тысяч рублей.

Как выяснилось, Игорь Комаров в прошлом году активно распродавал ценные бумаги ПАО «АвтоВАЗ», всего на сумму свыше 618 млн рублей. Остальная часть дохода складывалась от дохода по основному месту работы – 22 млн 627 тысяч рублей, от дохода от вкладов в банках и иных кредитных организациях, а также от продажи легкового автомобиля Лада Ларгус.

Отметим, Игорь Комаров работал в должности Президента ОАО «АвтоВАЗ» в период 2009-2013 годов и покупал акции предприятия. После перехода на работу в Федеральное космическое агентство «Роскосмос» в 2013 году Игорь Комаров передал акции ОАО «АвтоВАЗ» в управление ПАО «Сбербанк России». В 2018 году ПАО «АвтоВАЗ» объявило о принудительном выкупе акций, в связи с чем Игорь Комаров получил доход в вышеуказанном размере.

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