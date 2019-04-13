Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров задекларировал доход 657 млн руб

Отметим, Игорь Комаров работал в должности Президента ОАО «АвтоВАЗ» в период 2009-2013 годов и покупал акции предприятия. После перехода на работу в Федеральное космическое агентство «Роскосмос» в 2013 году Игорь Комаров передал акции ОАО «АвтоВАЗ» в управление ПАО «Сбербанк России». В 2018 году ПАО «АвтоВАЗ» объявило о принудительном выкупе акций, в связи с чем Игорь Комаров получил доход в вышеуказанном размере.