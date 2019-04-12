«Уфимец» досрочно становится победителем Суперлиги-2

«Уфимец» одерживает 40 победу в 44 играх регулярного чемпионата. Прямой конкурент магнитогорское «Динамо» уступило в Тамбове и выбыло из чемпионской гонки. Таким образом, впервые в истории башкирского баскетбола «Уфимец» досрочно становится победителем второго дивизиона Суперлиги. Команде остается провести по две домашние игры с «Рязанью» и тульским «Арсеналом» 23-24 и 27-28 апреля.