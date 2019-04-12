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«Уфимец» досрочно становится победителем Суперлиги-2

12 апреля 2019, 06:54
Фото: vk.com
«Уфимец» одержал 40 побед в 44 играх регулярного чемпионата.

«Уфимец» одержал накануне две победы над «Чебоксарскими Ястребами» и досрочно за два тура до конца чемпионата, стал победителем Суперлиги второго дивизиона, сообщили в пресс-службе уфимского баскетбольного клуба.

В играх с чебоксарской командой в составе столичного клуба играли три воспитанника башкирского баскетбола: Борис Назмутдинов, Павел Кречетов и Вадим Абдеев.

Команда победила со счетом 102:67.

«Уфимец» одерживает 40 победу в 44 играх регулярного чемпионата. Прямой конкурент магнитогорское «Динамо» уступило в Тамбове и выбыло из чемпионской гонки. Таким образом, впервые в истории башкирского баскетбола «Уфимец» досрочно становится победителем второго дивизиона Суперлиги. Команде остается провести по две домашние игры с «Рязанью» и тульским «Арсеналом» 23-24 и 27-28 апреля.

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