«Уфимец» досрочно становится победителем Суперлиги-2

«Уфимец» одержал накануне две победы над «Чебоксарскими Ястребами» и досрочно за два тура до конца чемпионата, стал победителем Суперлиги второго дивизиона, сообщили в пресс-службе уфимского баскетбольного клуба.
В играх с чебоксарской командой в составе столичного клуба играли три воспитанника башкирского баскетбола: Борис Назмутдинов, Павел Кречетов и Вадим Абдеев.
Команда победила со счетом 102:67.
«Уфимец» одерживает 40 победу в 44 играх регулярного чемпионата. Прямой конкурент магнитогорское «Динамо» уступило в Тамбове и выбыло из чемпионской гонки. Таким образом, впервые в истории башкирского баскетбола «Уфимец» досрочно становится победителем второго дивизиона Суперлиги. Команде остается провести по две домашние игры с «Рязанью» и тульским «Арсеналом» 23-24 и 27-28 апреля.