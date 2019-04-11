mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Иркутской области выступили с пикетом во время послания Левченко

11 апреля 2019, 13:24
Фото: irkobl.ru
Ежегодное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко об итогах ушедшего года обернулось скандалом: вместо оваций из зала послышались гневные выкрики.

Левченко, начавший читать доклад, увидел в зале плакат, на котором было написано: «этот губернатор нам не нужен!», сообщает irk.today.

Недовольны губернатором были не только присутствовавшие на выступлении - пикеты прошли по всему Иркутску. Надписи на плакатах гласили: «Губернатор обещал услышать голос каждого», «Прекратите уничтожать леса Иркутской области», «Защитим Байкал».

Недовольства в адрес Левченко было, действительно, немало. Так, пенсионерка потребовала разобраться с ангарской компанией «Звезда», из-за которой горожане остались без лифтов. Молодая жительница протестовала против туберкулезного диспансера, который должны построить в спальном районе. Протесты не остались без внимания полиции: пикетчиков очень скоро доставили в отделение.

Губернатор же рассказал о стабильности экономики региона, умолчав о наболевших проблемах. По его словам, Иркутская область по росту заработной платы среди бюджетников оказалась на втором месте в стране. Вот только учителя получают более-менее приличную зарплату, если работают на две ставки.

Регион славится своими лесами. Левченко заявил, что незаконные рубки удалось сократить на 40%. На деле, в области процветают «законные» санитарные рубки, которые открыли дорогу черным лесорубам. Глава иркутского Минлесхоза и его заместитель сейчас находятся под следствием, но продолжают работу.

Губернатор также рассказал, что аэропорт в Усть-Илимске передали в собственность области, в апреле он якобы уже начнет работу. Возникает вопрос: почему аэропорт Иркутска, который также находится в собственности области, до сих пор не функционирует?

Не готова область и к мусорной реформе. У муниципалитетов просто нет денег на оборудование контейнерных площадок. Жители Иркутской области дошли до крайней точки: они готовы подписать петицию об отставке Левченко и назначении на его место шоумена Сергея Зверева. Тот, по крайней мере, не побоялся выступить в защиту Байкала.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44