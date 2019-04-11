Жители Иркутской области выступили с пикетом во время послания Левченко

Левченко, начавший читать доклад, увидел в зале плакат, на котором было написано: «этот губернатор нам не нужен!», сообщает irk.today.
Недовольны губернатором были не только присутствовавшие на выступлении - пикеты прошли по всему Иркутску. Надписи на плакатах гласили: «Губернатор обещал услышать голос каждого», «Прекратите уничтожать леса Иркутской области», «Защитим Байкал».
Недовольства в адрес Левченко было, действительно, немало. Так, пенсионерка потребовала разобраться с ангарской компанией «Звезда», из-за которой горожане остались без лифтов. Молодая жительница протестовала против туберкулезного диспансера, который должны построить в спальном районе. Протесты не остались без внимания полиции: пикетчиков очень скоро доставили в отделение.
Губернатор же рассказал о стабильности экономики региона, умолчав о наболевших проблемах. По его словам, Иркутская область по росту заработной платы среди бюджетников оказалась на втором месте в стране. Вот только учителя получают более-менее приличную зарплату, если работают на две ставки.
Регион славится своими лесами. Левченко заявил, что незаконные рубки удалось сократить на 40%. На деле, в области процветают «законные» санитарные рубки, которые открыли дорогу черным лесорубам. Глава иркутского Минлесхоза и его заместитель сейчас находятся под следствием, но продолжают работу.
Губернатор также рассказал, что аэропорт в Усть-Илимске передали в собственность области, в апреле он якобы уже начнет работу. Возникает вопрос: почему аэропорт Иркутска, который также находится в собственности области, до сих пор не функционирует?
Не готова область и к мусорной реформе. У муниципалитетов просто нет денег на оборудование контейнерных площадок. Жители Иркутской области дошли до крайней точки: они готовы подписать петицию об отставке Левченко и назначении на его место шоумена Сергея Зверева. Тот, по крайней мере, не побоялся выступить в защиту Байкала.