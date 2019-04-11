Жители Иркутской области выступили с пикетом во время послания Левченко

Не готова область и к мусорной реформе. У муниципалитетов просто нет денег на оборудование контейнерных площадок. Жители Иркутской области дошли до крайней точки: они готовы подписать петицию об отставке Левченко и назначении на его место шоумена Сергея Зверева. Тот, по крайней мере, не побоялся выступить в защиту Байкала.