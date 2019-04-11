В Уфе семейная пара продавала наркотики под прикрытием совместных прогулок

Супруги приобретали, фасовали и осуществляли розничную продажу наркотических средств бесконтактным способом через систему тайников-закладок.
В ходе личного досмотра подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли десять свертков с порошкообразным веществом. Более 100 граммов запрещенного вещества семейная пара хранила в своей квартире.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу.