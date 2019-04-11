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В Уфе семейная пара продавала наркотики под прикрытием совместных прогулок

11 апреля 2019, 09:57
Фото: 02.мвд.рф
32-летнего уфимца и его 29-летнюю супругу, которые занимались наркоторговлей, на днях подозреваемых задержали с поличным, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Супруги приобретали, фасовали и осуществляли розничную продажу наркотических средств бесконтактным способом через систему тайников-закладок.

Фото: 02.мвд.рф

В ходе личного досмотра подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли десять свертков с порошкообразным веществом. Более 100 граммов запрещенного вещества семейная пара хранила в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Фото: 02.мвд.рф

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