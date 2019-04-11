На льду «Уфа-Арены» скоро состоится новое «Зеленое дерби»

Хоккейный сезон еще не закончился. Уфимские любители хоккея имеют уникальную возможность увидеть в деле игроков, выступавших в разные годы за уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».
Гости из Татарстана, правда, приедут играть под другим историческим названием - «СК имени Урицкого». Так команда из столицы соседнего региона называлась до 1990 года прошлого века.
Как сообщает официальный сайт Объединенной Федерации хоккея Башкирии, в составе уфимских ветеранов хоккея на лед выйдут: Александр Семак, Алик Гареев, Андрей Яханов, Михаил Потапов, Денис Афиногенов, Денис Хлыстов, Руслан Нуртдинов, Андрей Сидякин, Игорь Григоренко, а также, наделавший шума в этом хоккейном сезоне главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин.
Товарищеский матч пройдет в рамках проведения Дней Республики Татарстан в Башкирии. Начало встречи в 20-30.