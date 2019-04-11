На льду «Уфа-Арены» скоро состоится новое «Зеленое дерби»

Как сообщает официальный сайт Объединенной Федерации хоккея Башкирии, в составе уфимских ветеранов хоккея на лед выйдут: Александр Семак, Алик Гареев, Андрей Яханов, Михаил Потапов, Денис Афиногенов, Денис Хлыстов, Руслан Нуртдинов, Андрей Сидякин, Игорь Григоренко, а также, наделавший шума в этом хоккейном сезоне главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин.