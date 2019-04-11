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На льду «Уфа-Арены» скоро состоится новое «Зеленое дерби»

11 апреля 2019, 05:32
Фото: vk.com
17 апреля состоится товарищеский матч с участием известных в прошлом хоккеистов Татарстана и Башкирии. Организаторы обещают свободный вход.

Хоккейный сезон еще не закончился. Уфимские любители хоккея имеют уникальную возможность увидеть в деле игроков, выступавших в разные годы за уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

Гости из Татарстана, правда, приедут играть под другим историческим названием - «СК имени Урицкого». Так команда из столицы соседнего региона называлась до 1990 года прошлого века.

Как сообщает официальный сайт Объединенной Федерации хоккея Башкирии, в составе уфимских ветеранов хоккея на лед выйдут: Александр Семак, Алик Гареев, Андрей Яханов, Михаил Потапов, Денис Афиногенов, Денис Хлыстов, Руслан Нуртдинов, Андрей Сидякин, Игорь Григоренко, а также, наделавший шума в этом хоккейном сезоне главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин.

Товарищеский матч пройдет в рамках проведения Дней Республики Татарстан в Башкирии. Начало встречи в 20-30.

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