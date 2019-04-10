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В России могут запретить рекламу детских смесей

10 апреля 2019, 12:10
Фото: pxhere.com
На рассмотрение депутатов Госдумы РФ внесен законопроект о запрете рекламы детских смесей в качестве полноценных заменителей грудного молока.

Авторами документа выступила группа членов Совета Федерации под предводительством вице-спикера Галины Кареловой. Об этом пишет RNS.

Чиновники ссылаются на слова ученых о том, что естественное грудное вскармливание материнским молоком до сих пор остается самым лучшим видом питания младенцев. Грудное вскармливание обеспечивает ребенку оптимальное развитие и благотворно отражается на его здоровье.

При этом реклама заменителей грудного молока побуждает женщин отказываться от естественного вскармливания своих детей. Якобы производители детского питания агрессивно рекламируют свою продукцию и проводят акции по ее популяризации.

Если законопроект представителей Совфеда будет принят, то рекламу детских молочных смесей в России полностью запретят. Ограничения наложат на продвижение детского питания в местах продаж. Продавцам нельзя будет применять метод специальной выкладки товара, раздавать купоны на скидку, предлагать смеси как бонусные товары, устраивать распродажи, реализовывать продукцию по сниженной цене и ниже себестоимости, а также раздавать образцы детских смесей непосредственно покупателям.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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