В России могут запретить рекламу детских смесей

Если законопроект представителей Совфеда будет принят, то рекламу детских молочных смесей в России полностью запретят. Ограничения наложат на продвижение детского питания в местах продаж. Продавцам нельзя будет применять метод специальной выкладки товара, раздавать купоны на скидку, предлагать смеси как бонусные товары, устраивать распродажи, реализовывать продукцию по сниженной цене и ниже себестоимости, а также раздавать образцы детских смесей непосредственно покупателям.