В России могут запретить рекламу детских смесей

Авторами документа выступила группа членов Совета Федерации под предводительством вице-спикера Галины Кареловой. Об этом пишет RNS.
Чиновники ссылаются на слова ученых о том, что естественное грудное вскармливание материнским молоком до сих пор остается самым лучшим видом питания младенцев. Грудное вскармливание обеспечивает ребенку оптимальное развитие и благотворно отражается на его здоровье.
При этом реклама заменителей грудного молока побуждает женщин отказываться от естественного вскармливания своих детей. Якобы производители детского питания агрессивно рекламируют свою продукцию и проводят акции по ее популяризации.
Если законопроект представителей Совфеда будет принят, то рекламу детских молочных смесей в России полностью запретят. Ограничения наложат на продвижение детского питания в местах продаж. Продавцам нельзя будет применять метод специальной выкладки товара, раздавать купоны на скидку, предлагать смеси как бонусные товары, устраивать распродажи, реализовывать продукцию по сниженной цене и ниже себестоимости, а также раздавать образцы детских смесей непосредственно покупателям.