В Башкирии на дорогах установят более 600 камер видеонаблюдения

Напомним, по смертельным ДТП Башкирия вышла на четвертое место в России. За прошлый год в республике в ДТП скончались 550 человек. На первом месте Краснодарский край, где в 2018 году скончались 1053 человек, на втором Московская область с 938 погибшими и на третьем Ростовская с 554 погибшими. В Башкирии в ДТП за прошлый год пострадало 5519 человек.