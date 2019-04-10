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В Башкирии на дорогах установят более 600 камер видеонаблюдения

10 апреля 2019, 05:39
Фото: www.pravitelstvorb.ru
9 апреля в Доме Республики Радий Хабиров провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов доложил о разработке комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности на дорогах. Он сообщил, что сейчас идет реализация соответствующего регионального проекта, призванного снизить количество погибших в ДТП в 3,5 раза – до четырёх человек на 100 тысяч жителей.

На автодорогах республики определено 136 мест концентрации ДТП, которые ликвидируют комиссии, определяющие конкретные мероприятия по итогам изучения каждого ДТП со смертельным исходом.

До 1 августа планируется заключить договор на установку 609 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Кроме того, в 2018 году будет обеспечено нанесение разметки термопластиком на дорогах регионального значения, центральных улицах и пешеходных переходах в населённых пунктах.

Напомним, по смертельным ДТП Башкирия вышла на четвертое место в России. За прошлый год в республике в ДТП скончались 550 человек. На первом месте Краснодарский край, где в 2018 году скончались 1053 человек, на втором Московская область с 938 погибшими и на третьем Ростовская с 554 погибшими. В Башкирии в ДТП за прошлый год пострадало 5519 человек.

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