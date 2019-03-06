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В Уфе снег упал на двух школьниц – девочек госпитализировали

6 марта 2019, 06:46
Фото: ufa112.ru
Снег упал с отливов, которые расположены под балконной плитой одной из квартир на девятом этаже.

5 марта около 14:30 по адресу Рабкоров, 22 снег сошел на двух девочек, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Прибывшая бригада «скорой помощи» доставила пострадавших 2003 года рождения в ГДКБ №17, где девочки проходят лечение в настоящий момент.

Снег упал с отливов, которые расположены под балконной плитой одной из квартир на девятом этаже. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

К сожалению, это далеко не первый случай в Уфе. ранее мы писали о том, что глыба снега с крыши упала на иномарку и травмировала мужчину. Также в феврале на семилетнюю упал снег – ребенка тоже доставили в больницу. В середине февраля в Уфе было зафиксировано 12 случаев падения снега и наледи, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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