В Уфе снег упал на двух школьниц – девочек госпитализировали

К сожалению, это далеко не первый случай в Уфе. ранее мы писали о том, что глыба снега с крыши упала на иномарку и травмировала мужчину. Также в феврале на семилетнюю упал снег – ребенка тоже доставили в больницу. В середине февраля в Уфе было зафиксировано 12 случаев падения снега и наледи, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.