В Уфе снег упал на двух школьниц – девочек госпитализировали

5 марта около 14:30 по адресу Рабкоров, 22 снег сошел на двух девочек, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Прибывшая бригада «скорой помощи» доставила пострадавших 2003 года рождения в ГДКБ №17, где девочки проходят лечение в настоящий момент.
Снег упал с отливов, которые расположены под балконной плитой одной из квартир на девятом этаже. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.
К сожалению, это далеко не первый случай в Уфе. ранее мы писали о том, что глыба снега с крыши упала на иномарку и травмировала мужчину. Также в феврале на семилетнюю упал снег – ребенка тоже доставили в больницу. В середине февраля в Уфе было зафиксировано 12 случаев падения снега и наледи, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.