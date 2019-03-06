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В Башкирии пенсионер сдавал дом наркоманам под притон взамен на алкоголь

6 марта 2019, 05:59
Фото: pixabay.com
На мужчину возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.

64-летнему мужчине утвержден обвинительный акт по уголовному делу за преступление по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств», сообщили в пресс-службе Туймазинской межрайонной прокуратуры Башкирии.

С февраля по сентябрь прошлого года мужчина систематически представлял свой дом гражданам, которые самостоятельно изготавливали и употребляли наркотические средства. Хозяин квартиры за оказанную им услугу получал от наркоманов алкогольную продукцию.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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