В Башкирии пенсионер сдавал дом наркоманам под притон взамен на алкоголь

64-летнему мужчине утвержден обвинительный акт по уголовному делу за преступление по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств», сообщили в пресс-службе Туймазинской межрайонной прокуратуры Башкирии.
С февраля по сентябрь прошлого года мужчина систематически представлял свой дом гражданам, которые самостоятельно изготавливали и употребляли наркотические средства. Хозяин квартиры за оказанную им услугу получал от наркоманов алкогольную продукцию.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.