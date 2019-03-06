Сотрудники уфимского ГИБДД помечтали о дорогах без женщин

В преддверии 8 марта в официальной группе «Отдел ГИБДД Уфа» выложили видеоролик с неоднозначным посылом.
В посте выложено следующее:
«В преддверии самого замечательного весеннего праздника - мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки! Будьте внимательны и аккуратны!»
На видеоролике беспорядочное движение на дорогах с пометкой «День без женщин».
Если у одних видеоролик вызвал улыбку, то другие пользователи сети, в частности, женщины, сочли его довольно неоднозначным и даже оскорбительным.
Комментарии к видеоролику в группе закрыты. В ведомстве, между тем, ролик оскорбительным не считают.
В пресс-службе ГИБДД Уфы нам пояснили, что удалять его не собираются, а главная его цель - "не оскорбить подписчиков группы, а в очередной раз привлечь внимание к соблюдению ПДД".
- Сотрудники ГИБДД не хотели никого обижать. Идея была настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге! А также в праздничный день и всегда соблюдать правила дорожного движения! - прокомментировали Медиакорсети в ведомстве.