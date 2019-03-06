Сотрудники уфимского ГИБДД помечтали о дорогах без женщин

- Сотрудники ГИБДД не хотели никого обижать. Идея была настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге! А также в праздничный день и всегда соблюдать правила дорожного движения! - прокомментировали Медиакорсети в ведомстве.