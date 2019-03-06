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Сотрудники уфимского ГИБДД помечтали о дорогах без женщин

6 марта 2019, 05:14
Фото: vk.com/ufagibdd
Поздравление они выложили в социальной сети Vk.com.

В преддверии 8 марта в официальной группе «Отдел ГИБДД Уфа» выложили видеоролик с неоднозначным посылом.

В посте выложено следующее:

«В преддверии самого замечательного весеннего праздника - мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки! Будьте внимательны и аккуратны

На видеоролике беспорядочное движение на дорогах с пометкой «День без женщин».

Если у одних видеоролик вызвал улыбку, то другие пользователи сети, в частности, женщины, сочли его довольно неоднозначным и даже оскорбительным.

Комментарии к видеоролику в группе закрыты. В ведомстве, между тем, ролик оскорбительным не считают.

В пресс-службе ГИБДД Уфы нам пояснили, что удалять его не собираются, а главная его цель - "не оскорбить подписчиков группы, а в очередной раз привлечь внимание к соблюдению ПДД".

- Сотрудники ГИБДД не хотели никого обижать. Идея была настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге! А также в праздничный день и всегда соблюдать правила дорожного движения! - прокомментировали Медиакорсети в ведомстве.

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#Новости#Злата Зукович#Спорт
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