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Орешкин: Россия вступает в новую макроэкономическую реальность

6 марта 2019, 10:38
Фото: kremlin.ru
По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, зависимость экономики Российской Федерации от внешней волатильности уменьшилась.

Таким образом, страна вступает в новую макроэкономическую реальность. Новые условия благотворно скажутся на инвестиционной динамике. Об этом пишет RNS.

Экономика России растет. Финансовые рынки стабильны. Инфляция держится на умеренном уровне. Сочетание данных факторов говорит о новой макроэкономической реальности, максимально комфортной для увеличения потока инвестиций в страну, сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития добавил, что сложившаяся в 2018 году ситуация была испытанием для макроэкономических институтов, выстроенных в период с 2015 по 2017 годы. Указанные выше институты проверку прошли, ведь на этот раз резкая волатильность внешних рынков не привела к плачевным последствиям, таким какие наблюдались в 2014 году.

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