Орешкин: Россия вступает в новую макроэкономическую реальность

Таким образом, страна вступает в новую макроэкономическую реальность. Новые условия благотворно скажутся на инвестиционной динамике. Об этом пишет RNS.
Экономика России растет. Финансовые рынки стабильны. Инфляция держится на умеренном уровне. Сочетание данных факторов говорит о новой макроэкономической реальности, максимально комфортной для увеличения потока инвестиций в страну, сказал Орешкин.
Глава Минэкономразвития добавил, что сложившаяся в 2018 году ситуация была испытанием для макроэкономических институтов, выстроенных в период с 2015 по 2017 годы. Указанные выше институты проверку прошли, ведь на этот раз резкая волатильность внешних рынков не привела к плачевным последствиям, таким какие наблюдались в 2014 году.