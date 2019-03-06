Орешкин: Россия вступает в новую макроэкономическую реальность

Глава Минэкономразвития добавил, что сложившаяся в 2018 году ситуация была испытанием для макроэкономических институтов, выстроенных в период с 2015 по 2017 годы. Указанные выше институты проверку прошли, ведь на этот раз резкая волатильность внешних рынков не привела к плачевным последствиям, таким какие наблюдались в 2014 году.