Житель Лондона излечился от ВИЧ при помощи стволовых клеток

Заболевание считается не поддающимся лечению. Однако медики смогли найти донора, у которого был врожденный иммунитет к ВИЧ. С помощью пересадки его стволовых клеток удалось добиться того, что у пациента также выработалась устойчивость к данному заболеванию.
Житель Лондона заразился вирусом иммунодефицита 15 лет назад. На пересадку донорских клеток он решился после того, как врачи обнаружили у него онкологическое заболевание в 2016 году.
Первым в истории человеком, победившим ВИЧ, считается Тимоти Рэй Браун. Ему пересадили стволовые клетки донора в 2008 году. Три года спустя в его крови следов вируса обнаружено не было.