mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Лондона излечился от ВИЧ при помощи стволовых клеток

5 марта 2019, 11:41
Фото: pxhere.com
Мужчина из Великобритании смог излечиться от ВИЧ с помощью пересадки стволовых клеток. До этого в истории медицины был всего один подобный случай.

Об этом сообщает газета «Известия» 5 марта.

Заболевание считается не поддающимся лечению. Однако медики смогли найти донора, у которого был врожденный иммунитет к ВИЧ. С помощью пересадки его стволовых клеток удалось добиться того, что у пациента также выработалась устойчивость к данному заболеванию.

Житель Лондона заразился вирусом иммунодефицита 15 лет назад. На пересадку донорских клеток он решился после того, как врачи обнаружили у него онкологическое заболевание в 2016 году.

Первым в истории человеком, победившим ВИЧ, считается Тимоти Рэй Браун. Ему пересадили стволовые клетки донора в 2008 году. Три года спустя в его крови следов вируса обнаружено не было.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48